Una finta marmitta come nascondiglio | arrestato per spaccio un 29enne

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiQuesta mattina, i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina (SA), nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio, per contrastare il fenomeno della vendita e diffusione dello stupefacenti nel Vallo di Diano, hannounper detenzione al fine didi sostanze stupefacenti. I Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno sottoposto a controllo il giovane, già noto per violazioni in materia di stupefacenti, nel corso del controllo i militari si sono incuriositi, notando sulla fuoristrada in suo uso, la presenza di un terminale di scarico aggiuntivo alla normale, al cui interno i militari rinvenivano un mazzo di chiavi. Estendendo gli accertamenti di polizia giudiziaria all’abitazione del fermato, i Carabinieri riuscivano ad aprire con le chiavi precedentemente rinvenute la porta del garage ove, all’interno ...

