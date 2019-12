Un terremoto politico scuote la Germania

it.insideover

(Di martedì 10 dicembre 2019) Uno spettro si aggira per la: una tassa dell’1% per tutti quei contribuenti in possesso di un patrimonio superiore ai due milioni di euro. Si tratterebbe, insomma, di una vera e propria patrimoniale che nelle intenzioni dei socialdemocratici dovrebbe togliere ai più ricchi per dare ai più poveri. In realtà l’ultima proposta dell’Spd rischia di avere effetti nefasti, tanto per la tenuta del sistematedesco quanto per i fragili equilibri della Grosse Koalition. La Cdu di Angela Merkel, al momento ancora alleata dei socialdemocratici, non è affatto favorevole a un provvedimento del genere. Nel caso in cui le due parti non dovessero trovare un accordo (come è probabile che sia), lo scontro sarebbe inevitabile. E un pericoloso braccio di ferro tra i due partner di governo, oltre a spaccare la coalizione, regalerebbe una prateria a Verdi e Afd. L’Spd cambia pelle Il ...

