Leggi la notizia su kontrokultura

(Di martedì 10 dicembre 2019) Accadranno moltissime cose nella puntata di Unalche vedremo in onda su Rai 3 nella serata dell’11. Si tornerà a parlare di argomenti importanti come l’abuso suldi lavoro e la corruzione. Clara, ancora una volta dovrà pensare a come agire con Alberto mentre Diego aggiorneràsulla sua vita … L'articolo Unal11proviene da KontroKultura.

RespSocialeRai : Fino al #25dicembre #RaccoltaFondi della Comunità di Sant'Egidio @santegidionews per accogliere a #natale2019 migli… - KontroKulturaa : Un posto al sole spoiler 11 dicembre: Patrizio preoccupato - - Morgenstern_DW : «Abbiamo sempre impiegato i nostri momenti più belli a dirci addio»… -