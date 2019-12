Un posto al sole anticipazioni 11 dicembre 2019 | Angela convincerà Clara a denunciare

movieplayer

(Di martedì 10 dicembre 2019) Nella puntata di Unalin onda mercoledì 11su Rai3,cercherà di convincerea fare ciò che è giusto,Alberto Palladini:. Unaltorna martedì 11su Rai3 alle 20:45 e leruotano intorno alla vicenda di Alberto Palladini che, sedovesse riuscire nel suo intento, rischia di diventare sempre più complessa. Nel tentativo di inchiodare Alberto alle sue responsabilità,prenderà un'iniziativa che potrebbe spingeread uscire dal suo silenzio. Riuscirà nel suo intento? Si avvicina la data dell'udienza di Diego, e Raffaele intuisce che Patrizio gli nasconde qualcosa. Il ragazzo terrà fede al suo patto con Diego o rivelerà al padre la verità? L'appuntamento con la nuova puntata di Unal ...

