Un bambino malato senza posto letto in Gran Bretagna fa notizia e fa tremare la politica

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 10 dicembre 2019) Il primo ministro inglese è nei guai. Che poi alla fine non ha fatto nulla di male, intendiamoci. E’ semplicemente il premier del Paese sbagliato. Già, perché se fosse nato in Italia Boris Johnson sarebbe impegnato nella propria compagna eralepensieri e‘bastoni tra le ruote’. Ecco cosa è accaduto: da alcuni giorni gira sui social la foto di un bimbo di quattro anni, colpito da polmonite, costretto a dormire per terra in un ospedale di Leeds a causa della mancanza di posti. L’immagine, ovviamente gravissima, è stata utilizzata dagli oppositori politici come prova inconfutabile delle difficoltà nelle quali versa il sistema sanitario britannico, mettendo il premier in serie difficoltà. Cari connazionali italiani, cosa provate nel leggere tutto questo? Non sembra anche a voi di leggere un racconto di fantascienza? Qui da noi non avere un ...

SkyTG24 : Johnson rifiuta di guardare foto di bimbo malato e a terra in ospedale - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Johnson rifiuta di guardare foto di bimbo malato e a terra in ospedale - arcanodavvero : RT @SkyTG24: Johnson rifiuta di guardare foto di bimbo malato e a terra in ospedale -