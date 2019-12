Ultime Notizie Roma del 10-12-2019 ore 09 | 10

romadailynews

(Di martedì 10 dicembre 2019)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio stare appeso Non è nel mio carattere la forza ci viene da risultati a dirlo il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che in un’intervista al Corriere della Sera in cui fa il punto sui Cento giorni del governo giallorosso spiega che a gennaio più che di una verifica dell’ esecutivo ci sarà un rilancio e assicura dobbiamo e abbiamo idee gambe per portare a compimento questa stagione riformatrice dobbiamo lavorare tagliare ancora più le tasse ha detto e cambiamo argomento i lavoratori dell’ex Ilva si fermano per 32 ore sono pronti a raggiungereper la manifestazione nazionale di CGIL CISL UIL su industria crescita e occupazione abbraccia diverse crisi industriali sono attesi migliaia di lavoratori da tutta Italia tra le vertenze anche quella dirtelo Smith ...

TgrRai : Il #terremoto a #Firenze: 200 sfollati nel #Mugello. Ultime notizie in #BuongiornoItalia alle 7:00 su @RaiTre e onl… - OfficialASRoma : ?? Nelle ultime 12 sfide a San Siro sono arrivati tre successi per parte e sei pareggi 10 curiosità in vista di… - corgiallorosso : ?? #Santon, è stiramento. #Florenzi torna dall’inizio -