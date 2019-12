romadailynews

(Di martedì 10 dicembre 2019)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio riprenderanno le 9 i lavori della commissione bilancio al Senato sulla manovra ieri notte le prime produzioni di proposte dei senatori dai fondi per i corsi anti bullismo all’equiparazione di monopattini in bici fino al raddoppio dei punti aggiuntivi per le borse di studio universitarie il premier Conte apre la richiesta del PD di una nuova agenda 2020 sia la verifica di governo che dovrà indicare un cronoprogramma fino al 2023 non sono solo due vettori in Parlamento ma insorgono fico tempi troppo stretti dice casellati che chiede che il governo rispetti la centralità delle camere un accordo per lo scambio di prigionieri tra Ucraina e Russia è lo speciale per il bombaz in questi primi due risultati del vertice di Parigi al quale hanno partecipato il presidente russo Putin quello krajno ...

TgrRai : Il #terremoto a #Firenze: 200 sfollati nel #Mugello. Ultime notizie in #BuongiornoItalia alle 7:00 su @RaiTre e onl… - OfficialASRoma : ?? Nelle ultime 12 sfide a San Siro sono arrivati tre successi per parte e sei pareggi 10 curiosità in vista di… - romadailynews : Ultime Notizie Roma del 10-12-2019 ore 07:10: romadailynews radiogiornale e buona giornata… -