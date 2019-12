Ultime dai campi – Le novità dall’infermeria delle squadre | Ramirez ha l’influenza | le

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 10 dicembre 2019)dai– Le notizie che arrivano daidi allenamento della Serie A. Infortuni, partitelle e indicazioni tattiche in vista della prossima giornata dionato. Sampdoria – Ripresa della preparazione per la Sampdoria, reduce dalla sconfitta interna con il Parma. Ranieri ha diviuso la seduta in tre fasi: nella prima i calciatori meno impegnati nellegare hanno lavorato in palestra e gli altri hanno svolto un riscaldamento atletico. Nella seconda tutti i disponibili hanno svolto esercitazioni tecnico-tattiche finalizzate allo sviluppo del possesso palla. Nella terza e ultima parte, infine, individuali rigenerativi per i blucerchiati con il maggior minutaggio e partitelle a tema per tutti gli altri. Riposo precauzionale a causa di un leggero stato febbrile per Gaston; percorsi individuali per Edgar Barreto e Andrea Bertolacci; programma ...

CaFoscari : #CaFoscari organizza 2 giornate aperte a #tutti per ripulire #Venezia dai rifiuti, depositati lungo diverse spiagge… - SOSFanta : ? DAI CAMPI – Le ultime per #Belotti e de Paul! Novità Pinamonti e Consigli Comunicato ufficiale su De Silvestri ?… - Janko_lukic : RT @Samaanotte: Dove sei? Dai, vieni vicino, scriveremo le nostre ultime parole qui. Niente è importante, ma tutto è diventato importante.??… -