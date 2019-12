Ufficiale | il Napoli esonera Ancelotti Oggi arriva Gattuso

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Carlonon è più all'allenatore del. Il club di De Laurentiis ha comunicato l'esonero del tecnico che allenava la squadra dell'estate 2018.Queste le parole del comunicato pubblicato sul profilo Twitter del club: "La Societa Sportiva Calcioha deciso di revocare l`incarico di responsabile tecnico della prima squadra al signor Carlo. Rimangono intatti i rapporti di amicizia, stima e rispetto reciproco tra la società, il suo presidente Aurelio De Laurentiis e Carlo". Il tecnico emiliano è statoto dopo la partita di Champions vinta contro il Genk e in grado di regalare alla squadra la qualificazione agli ottavi.Formalmente si tratta di un esonero, ma nel giro di poche ore sembra destinato a trasformarsi in una risoluzione consensuale mascherata. Il tecnico è infatti quasi in parola con l'Arsenal e ha già le valigie pronte per Londra, ...

