Uccide e da fuoco al figlio perché gay | condannata a 25 anni e 8 mesi

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tatiana Ferreira Lozano Pereira è stataa 25e 8di reclusione per aver ucciso ilItaberli Lozano e aver datoal suo cadavere. L’omicidio è avvenuto 25fa, ma finalmente la giustizia è stata fatta. La donna non accettava che suofosse gay e nonostante si sia dapprima dichiarata innocente, alcune prove l’hanno incastrata. Oltre a lei sarebbero coinvolti nell’omicidio di Itaberli anche Victor Roberto da Silva e Miller da Silva condannati entrambi a 21e 8. Alex Canteli Pereira, l’ex compagno della donna, invece, è stato rinviato a processo. Anche Alex avrebbe aiutato la donna a nascondere il cadavere e dareal corpo delgay, la testimonianza La tragedia che ha sconvolto il Brasile è avvenuta 25fa (il 29 dicembre). La madre di Itaberli, un ragazzino di 17, ha ucciso suo ...

