ilnapolista

(Di martedì 10 dicembre 2019) Il futuro dihimovic continua a tenere banco in queste ore. Il campione svedese non sembra aver ancora preso una decisione secondo, ilha fatto la sua offerta che potrebbe interessarlo, se non fosse per unache ha infastidito l’attaccante Dunque, le due destinazioni più plausibili perhimovic sono o ilo il Napoli, che negli ultimi giorni sarebbe piombato prepotentemente sulla scena tanto è vero che De Laurentiis è che ha avuto dei contatti diretti sia con il giocatore sia con Raiola potrebbe anche fare un’eccezione alla sua celeberrimasui diritti d’immagine per portare lo svedese al San Paolo. Il, dal canto suo, non si sta più muovendo dalla sua proposta contrattuale ovvero sei mesi a 3 milioni netti più un anno aggiuntivo a 6 milioni (tanto quanto prende oggi Gigio Donnarumma, ovvero il più pagato della ...

napolista : Tuttosport: una clausola del #Milan ha indispettito #Ibra - ilNapolista - raffaele_avella : RT @tennents1975: Giù le mani dal Napoli!!! Vi voglio informare che stasera ci giochiamo il passaggio del turno. Anche questa è una notizi… - tennents1975 : Giù le mani dal Napoli!!! Vi voglio informare che stasera ci giochiamo il passaggio del turno. Anche questa è una… -