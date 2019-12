Tunisia | ragazzo si dà fuoco perché disoccupato Quasi 60 tentativi di suicidio negli

ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 dicembre 2019) Come Mohamed Bouazizi, otto anni dopo. Undella città di Jelma nel governatorato di Sidi Bouzid, la regione centrale delladove ha avuto inizio la rivoluzione dei Gelsomini, si è datoin piazza. Un tentativo disperato di denunciare la propria condizione sociale: secondo la stampa locale, Abdelwaheb El-Hablani era stato escluso dalla lista dei beneficiari di un programma di reinserimento statale dedicato a giovani disoccupati e da mesi non riceveva più uno stipendio. Il venticinquenne è deceduto sabato scorso in ospedale dopo aver riportato ustioni gravi sul 95% del corpo. E domenica 10 dicembre le manifestazioni nell’entroterra tunisino sono ricominciate: da cinque giorni, ormai, le strade che circondano Jelma sono bloccate da pneumatici incendiati. Gli abitanti della città sono scesi in piazza insieme ai parenti del. Poche ore dopo l’accaduto le ...

