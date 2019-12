Trump accusato di abuso di potere e ostruzione al Congresso I Dem accelerano

Leggi la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 10 dicembre 2019)dial: sono questi i due capi d’accusa principali su cui diversi funzionari democratici si stanno focalizzando, in vista delle ultime fasi del procedimento di impeachment alla Camera, ai danni di Donald. A riportarlo vari organi di stampa americana, con il New York Times che ha citato i funzionari “in condizione di anonimato, in modo che la discussione interna possa proseguire prima del raggiungimento di una decisine definitiva”. Sarebbe quindi esclusa al momento l’accusa di bribery (tangenti), menzionata a più riprese dalla Speaker della Camera Nancy Pelosi in queste settimane, ma non confermata, fino ad ora, dalle fonti che hanno condiviso la notizia. La decisione sembra stia maturando dopo quanto emerso durante la seduta in commissione Giustizia, in cui i legali chiamati a intervenire dai Dem, nelle loro deposizioni, ...

