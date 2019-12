Treni | l’autorità di regolazione avvia procedimenti disciplinari su Trenitalia e altre 14

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 dicembre 2019)didei trasporti ha deliberato l’avvio disanzionatori nei confronti di 15 società di servizi ferroviari e di gestione delle stazioni tra cuitalia per il mancato adeguamento delle carte dei servizi alla disciplina del(delibera n. 106/2018) in materia di indennizzi, con riferimento ai diritti dei passeggeri ed in particolare quelli con mobilità ridotta, in materia di abbonamenti e più in generale sulle tempistiche massime per il riconoscimento del diritto all’indennizzo. Le imprese coinvolte sono Ente Autonomo Volturno, Ferrotramviaria, Ferrovie del Gargano, Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici, Ferrovie Emilia-Romagna, Ferrovienord, Gruppo Torinese Trasporti, La Ferroviaria Italiana, Sistemi Territoriali, Società Ferrovie Udine-Cividale, Società Unica Abruzzese di Trasporto, TPER, Trasporto Ferroviario Toscano,talia e ...

