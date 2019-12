Trattativa giallorossa sul Mes Obiettivo | risoluzione unitaria Il ministro Amendola e

lanotiziagiornale

(Di martedì 10 dicembre 2019) Il governo lavora a testa bassa alla ricerca di un’intesa sulla riforma del Mes da mettere nero su bianco in unadi maggioranza su cui il Parlamento dovrà dire la sua l’11 dicembre, dopo le comunicazioni del premier in vista del Consiglio Ue del 12 e 13 dicembre. E l’accordo non è lontano. Circola già una bozza di. Ieri c’è stata una prima riunione di maggioranza a cui hanno preso parte anche ilper gli Affari Ue, Vincenzo(nella foto), e la sottosegretaria M5S Laura Agea. Che ha manifestato ottimismo: “In un clima unitario tutte le forze politiche di maggioranza stanno lavorando a un documento comune”. LA. A favore di un’intesa gioca il fatto che l’eurosummit sul Meccanismo europeo di stabilità, ovvero fondo salva-Stati, sarà interlocutorio e, dunque, non metterà il premier nelle condizioni di dover prendere una posizione netta. ...