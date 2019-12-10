Traffico Roma del 10-12-2019 ore 18:30 (Di martedì 10 dicembre 2019) SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA INCIDENTE CON CODE TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA ROA FIUMICINO E AURELIA E PER IL SOLO Traffico, ALTRE FILE NEI TRATTI, CASSIA BIS-SALARIA, E ANCORA, BUFALOTTA-APPIA Traffico ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE PER LA Roma- FIUMICINO E LA RomaNINA TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE DA VIA FIORENTINI AL GRA, IN USCITA DA Roma Traffico INTENSO AL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE CON RALLENTAMENTI E CODE, TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIALE DELLA MOSCHEA NELLE DUE DIREZIONI, QUINDI SEMPRE SULLA TANGENZIALE EST ALTRE FILE TRA LA TIBURTINA E IL BIVIO PER LA A24, E ANCORA SU VIALE CASTRENSE IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI INFINE, PROSEGUONO, IN ORARIO NOTTURNO, I LAVORI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII… TRA VIA DEL FORO ITALICO E VIA TRIONFALE DALLE 21 DI QUESTA SERA E FINO ALLE 6,00 DI DOMANI MATTINA ...
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romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 10-12-2019 ore 18:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - VAIstradeanas : 18:17 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 10-12-2019 ore 18:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
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Traffico Roma del 10-12-2019 ore 18 : 00: Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA FILE TRA FLAMINIA E SALARIA, E POI, TRA BUFALOTTA E APPIA Traffico ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE PER LA Roma- FIUMICINO E LA RomaNINA TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 FILE, DA TOR CERVARA AL GRA, IN USCITA DA Roma AL PINCIANO SEGNALIAMO UN INCIDENTE CON CODE IN VIA ULISSE ALDROVANDI, ALL’ALTEZZA DI VIA DI VILLA SACCHETTI Traffico RALLENTATO PER UN’ ALTRO ...
Traffico Roma del 10-12-2019 ore 17 : 30: Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA FILE TRA FLAMINIA E SALARIA, E POI, TRA BUFALOTTA E APPIA Traffico ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE PER LA Roma- FIUMICINO E LA RomaNINA TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE DA PORTONACCIO AL GRA, IN USCITA DA Roma AL PINCIANO SEGNALIAMO UN INCIDENTE CON CODE IN VIA ULISSE ALDROVANDI, ALL’ALTEZZA DI VIA DI VILLA SACCHETTI Traffico RALLENTATO PER ...
Traffico Roma del 10-12-2019 ore 17 : 00: Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA FILE TRA FLAMINIA E SALARIA, E POI, TRA BUFALOTTA E APPIA Traffico ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE PER LA Roma- FIUMICINO E LA RomaNINA TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 FILE, DA TOR CERVARA AL GRA, IN USCITA DA Roma IN CITTÀ SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DEL VERANO CODE VERSO LO SVINCOLO DELLA A24 INCIDENTE ANCHE SUL LUNGOTEVERE AVENTINO ...
Traffico Roma del 10-12-2019 ore 16 : 30: INCIDENTE LUNCO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE TRA LE USCITE LAURENTINA E RomaNINA IN CARREGGIATA INTERNA PER Traffico TRA LA CASSIA BIS E LA SALARIA, E PIÙ AVANTI ALTRE CODE MA PER UN INCIDENTE, TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E CIAMPINO TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 FILE, DA PORTONACCIO – GALLA, IN DIREZIONE TANGENZIALE EST IN CITTÀ SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DEL VERANO CODE VERSO LO SVINCOLO ...
Traffico Roma del 10-12-2019 ore 15 : 30: INCIDENTE LUNCO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE TRA LE USCITE LAURENTINA E RomaNINA IN CARREGGIATA INTERNA PER Traffico TRA LA CASSIA BIS E LA SALARIA, E PIÙ AVANTI ALTRE CODE MA PER UN INCIDENTE, TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E CIAMPINO TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 FILE, DA PORTONACCIO – GALLA, IN DIREZIONE TANGENZIALE EST IN CITTÀ SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DEL VERANO CODE VERSO LO SVINCOLO ...
Traffico Roma del 10-12-2019 ore 14 : 30: INCIDENTE SU VIA SALARIA Traffico RALLENTATO TRA TANGENZIALE EST E VIA GAIOLE IN CHIANTI IN DIREZIONE DEL GRA INCIDENTE ANCHE IN VIA VIA LAURENTINA ALL’ALTEZZA DI VIALE IGNAZIO SILONE CODE VERSO IL CENTRO RALLENTAMENTI E CODE SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA CORSO DI FRANCIA E LA SALARIA E TRA VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE CODE PER LAVORI SULLA PONTINA TRA PRATICA DI MARE E VIA DI DECIMA ...
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