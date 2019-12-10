Traffico Roma del 10-12-2019 ore 17:30 (Di martedì 10 dicembre 2019) Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA FILE TRA FLAMINIA E SALARIA, E POI, TRA BUFALOTTA E APPIA Traffico ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE PER LA Roma- FIUMICINO E LA RomaNINA TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE DA PORTONACCIO AL GRA, IN USCITA DA Roma AL PINCIANO SEGNALIAMO UN INCIDENTE CON CODE IN VIA ULISSE ALDROVANDI, ALL’ALTEZZA DI VIA DI VILLA SACCHETTI Traffico RALLENTATO PER UN’ ALTRO INCIDENTE IN VIA GIOVANNI PAISIELLO: IN PROSSIMITÀ VIA GIOVANNI BATTISTA MARTINI INCIDENTE ANCHE SU VIALE PRASSILLA, IN PROSSIMITÀ DI VIA DI CASAL PALOCCO Traffico AL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE CON RALLENTAMENTI E CODE, TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIALE DELLA MOSCHEA IN DIREZIONE DELLA SALARIA, QUINDI SEMPRE SULLA TANGENZIALE EST ALTRE FILE TRA LA TIBURTINA E IL BIVIO PER LA A24, E ANCORA SU VIALE CASTRENSE IL TUTTO ...
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LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via Laurentina rallentamenti fra Via Ignazio Silone e Via di Acqua Acetosa Ostiense > Gra #luceverde #Lazio - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 10-12-2019 ore 17:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - josephsayah142 : RT @PLRomaCapitale: #traffico #Roma: Via Ulisse Aldrovandi altezza via di Villa Sacchetti possibili rallentamenti causa #incidente. -
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Traffico Roma del 10-12-2019 ore 17 : 00: Traffico INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA FILE TRA FLAMINIA E SALARIA, E POI, TRA BUFALOTTA E APPIA Traffico ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LE USCITE PER LA Roma- FIUMICINO E LA RomaNINA TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 FILE, DA TOR CERVARA AL GRA, IN USCITA DA Roma IN CITTÀ SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DEL VERANO CODE VERSO LO SVINCOLO DELLA A24 INCIDENTE ANCHE SUL LUNGOTEVERE AVENTINO ...
Traffico Roma del 10-12-2019 ore 16 : 30: INCIDENTE LUNCO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE TRA LE USCITE LAURENTINA E RomaNINA IN CARREGGIATA INTERNA PER Traffico TRA LA CASSIA BIS E LA SALARIA, E PIÙ AVANTI ALTRE CODE MA PER UN INCIDENTE, TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E CIAMPINO TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 FILE, DA PORTONACCIO – GALLA, IN DIREZIONE TANGENZIALE EST IN CITTÀ SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DEL VERANO CODE VERSO LO SVINCOLO ...
Traffico Roma del 10-12-2019 ore 15 : 30: INCIDENTE LUNCO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE CODE TRA LE USCITE LAURENTINA E RomaNINA IN CARREGGIATA INTERNA PER Traffico TRA LA CASSIA BIS E LA SALARIA, E PIÙ AVANTI ALTRE CODE MA PER UN INCIDENTE, TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E CIAMPINO TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 FILE, DA PORTONACCIO – GALLA, IN DIREZIONE TANGENZIALE EST IN CITTÀ SEGNALIAMO UN INCIDENTE IN VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DEL VERANO CODE VERSO LO SVINCOLO ...
Traffico Roma del 10-12-2019 ore 14 : 30: INCIDENTE SU VIA SALARIA Traffico RALLENTATO TRA TANGENZIALE EST E VIA GAIOLE IN CHIANTI IN DIREZIONE DEL GRA INCIDENTE ANCHE IN VIA VIA LAURENTINA ALL’ALTEZZA DI VIALE IGNAZIO SILONE CODE VERSO IL CENTRO RALLENTAMENTI E CODE SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA CORSO DI FRANCIA E LA SALARIA E TRA VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE CODE PER LAVORI SULLA PONTINA TRA PRATICA DI MARE E VIA DI DECIMA ...
Traffico Roma del 10-12-2019 ore 13 : 30: INCIDENTE SU VIA SALARIA Traffico RALLENTATO TRA TANGENZIALE EST E VIA GAIOLE IN CHIANTI IN DIREZIONE DEL GRA INCIDENTE ANCHE IN VIA VIA LAURENTINA ALL’ALTEZZA DI VIALE IGNAZIO SILONE CODE VERSO IL CENTRO RALLENTAMENTI E CODE SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA CORSO DI FRANCIA E LA SALARIA E TRA VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE CODE PER LAVORI SULLA PONTINA TRA PRATICA DI MARE E VIA DI DECIMA ...
Traffico Roma del 10-12-2019 ore 12 : 30: SU VIA PRENESTINA PER INCIDNTE DISAGI AL Traffico TRA VIA MODOLO E VIA POLENSE CODE PER INCIDENTE ANCHE IN VIA TUSCOLANATRA VIA UMBERTIDE E LARGO MICHELE UNIA VERSO IL CENTRO MIGLIORATA LA SITUAZIONE DEL Traffico SUL RACCORDO ANULARE, ORA RALLENTAMENTI SOLO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA ARDEATINA E LA RomaNINA RALLENTAMENTI E CODE SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO E VIALE ...
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