Traffico Roma del 10-12-2019 ore 14:30 (Di martedì 10 dicembre 2019) INCIDENTE SU VIA SALARIA Traffico RALLENTATO TRA TANGENZIALE EST E VIA GAIOLE IN CHIANTI IN DIREZIONE DEL GRA INCIDENTE ANCHE IN VIA VIA LAURENTINA ALL’ALTEZZA DI VIALE IGNAZIO SILONE CODE VERSO IL CENTRO RALLENTAMENTI E CODE SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA CORSO DI FRANCIA E LA SALARIA E TRA VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE CODE PER LAVORI SULLA PONTINA TRA PRATICA DI MARE E VIA DI DECIMA VERSO Roma Traffico SUL RACCORDO ANULARE REVI CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASSIA BIS E LA SALARIA PROSEGUONO, IN ORARIO NOTTURNO, I LAVORI NELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII… TRA VIA DEL FORO ITALICO E VIA TRIONFALE DALLE 21 DI QUESTA SERA E FINO ALLE 6,00 DI DOMANI MATTINA IL TUNNEL SARA’ CHIUSO AL Traffico A SALIRE IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI. PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI ...
romadailynews
romadailynews : Traffico Roma del 10-12-2019 ore 14:30: INCIDENTE SU VIA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO TRA… - Simone7946 : @virginiaraggi Tanto a Roma traffico non c'è... stringiamo la carreggiata per 4 ciclisti della Domenica!!! ?????????? - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 10-12-2019 ore 14:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -
Altre notizie : Traffico Roma del ...
Traffico Roma del 10-12-2019 ore 08:00 RomaDailyNews
Dalla Rete Google NewsTraffico Roma del 10-12-2019 ore 08:00 - RomaDailyNews
Traffico Roma del 10-12-2019 ore 08:00 RomaDailyNews
Traffico Roma del 10-12-2019 ore 13 : 30: INCIDENTE SU VIA SALARIA Traffico RALLENTATO TRA TANGENZIALE EST E VIA GAIOLE IN CHIANTI IN DIREZIONE DEL GRA INCIDENTE ANCHE IN VIA VIA LAURENTINA ALL’ALTEZZA DI VIALE IGNAZIO SILONE CODE VERSO IL CENTRO RALLENTAMENTI E CODE SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA CORSO DI FRANCIA E LA SALARIA E TRA VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE CODE PER LAVORI SULLA PONTINA TRA PRATICA DI MARE E VIA DI DECIMA ...
Traffico Roma del 10-12-2019 ore 12 : 30: SU VIA PRENESTINA PER INCIDNTE DISAGI AL Traffico TRA VIA MODOLO E VIA POLENSE CODE PER INCIDENTE ANCHE IN VIA TUSCOLANATRA VIA UMBERTIDE E LARGO MICHELE UNIA VERSO IL CENTRO MIGLIORATA LA SITUAZIONE DEL Traffico SUL RACCORDO ANULARE, ORA RALLENTAMENTI SOLO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA ARDEATINA E LA RomaNINA RALLENTAMENTI E CODE SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO E VIALE ...
Traffico Roma del 10-12-2019 ore 11 : 30: SU VIA PRENESTINA PER INCIDNTE DISAGI AL Traffico TRA VIA MODOLO E VIA POLENSE CODE PER INCIDENTE ANCHE IN VIA TUSCOLANATRA VIA UMBERTIDE E LARGO MICHELE UNIA VERSO IL CENTRO MIGLIORATA LA SITUAZIONE DEL Traffico SUL RACCORDO ANULARE, ORA RALLENTAMENTI SOLO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA ARDEATINA E LA RomaNINA RALLENTAMENTI E CODE SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO E VIALE ...
Traffico Roma del 10-12-2019 ore 10 : 30: INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE LUNGO LE DUE CARREGGIATE TRA CASSIA VEIENTANA E FLAMINIA, IN CARREGGISTA INTERNA TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA E TRA PRENESTINA ARDEATINA. RALLENTAMENTI E CODE ANCHE IN ESTERNA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E L’ANAGNINA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA FILE PER Traffico VERSO Roma, SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E POI SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO ...
Traffico Roma del 10-12-2019 ore 10 : 00: INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE LUNGO LE DUE CARREGGIATE TRA CASSIA VEIENTANA E FLAMINIA, IN CARREGGISTA INTERNA TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA E TRA PRENESTINA ARDEATINA. RALLENTAMENTI E CODE ANCHE IN ESTERNA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E L’ANAGNINA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA FILE PER Traffico VERSO Roma, SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E POI SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO ...
Traffico Roma del 10-12-2019 ore 09 : 30: POCO E’ CAMBIATO RISPETTTO AL PRECEDETE COLLEGAMENTO ANCORA INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA,TRA FLAMINIA E SALARIA TRA LA BUFALOTTA E LA NOMENTANA E PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E APPIA E POI IN ESTERNA TRA CASAL DEL MARMO E AURELIA TRA PISANA E LA Roma FIUMICINO E TRA CASILINA E TIBURTINA FILE SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO DAL RACCORDO ANULARE ALL’EUR INTENSO IL Traffico ANCHE SUL ...
Zazoom Tv - Live Video Breaking NewsSegui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Traffico Roma