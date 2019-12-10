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Traffico Roma del 10-12-2019 ore 11 | 30

Traffico Roma del 10-12-2019 ore 11 | 30 SU VIA PRENESTINA PER INCIDNTE DISAGI AL Traffico TRA VIA MODOLO E VIA POLENSE  CODE PER INCIDENTE ANCHE IN ...

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Traffico Roma del 10-12-2019 ore 11:30 (Di martedì 10 dicembre 2019) SU VIA PRENESTINA PER INCIDNTE DISAGI AL Traffico TRA VIA MODOLO E VIA POLENSE  CODE PER INCIDENTE ANCHE IN VIA TUSCOLANATRA VIA UMBERTIDE E LARGO MICHELE UNIA VERSO IL CENTRO   MIGLIORATA LA SITUAZIONE DEL Traffico SUL RACCORDO ANULARE, ORA RALLENTAMENTI SOLO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA ARDEATINA E LA RomaNINA  RALLENTAMENTI E CODE SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SAN GIOVANNI  TRA VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE  CODE SULLA PONTINA TRA PRATICA DI MARE E VIA DI DECIMA VERSO Roma  E A Roma RIAPERTA AL TRANSITO  VIA DI SALONE TRA VIA DI CASE ROSSE E VIA ANDREA NOALE VERSO VIA COLLATINA    PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU Traffico E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDERoma E A VISITARE LA PAGINA FACEBOOK @LUCEVERDERoma   ———————– AUTORE: SONIA CERQUETANI In ...
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    : INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE LUNGO LE DUE CARREGGIATE TRA CASSIA VEIENTANA E FLAMINIA, IN CARREGGISTA INTERNA TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA  E TRA PRENESTINA ARDEATINA. RALLENTAMENTI E CODE ANCHE IN ESTERNA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E L’ANAGNINA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA  FILE  PER Traffico VERSO Roma, SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E POI SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO ...

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    : POCO E’ CAMBIATO RISPETTTO AL PRECEDETE COLLEGAMENTO  ANCORA INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA,TRA FLAMINIA E SALARIA TRA LA BUFALOTTA E LA NOMENTANA E PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E APPIA E POI IN ESTERNA  TRA CASAL DEL MARMO E AURELIA TRA PISANA E LA Roma FIUMICINO E TRA CASILINA E TIBURTINA  FILE SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO DAL RACCORDO ANULARE ALL’EUR INTENSO IL Traffico ANCHE SUL ...

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    : SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA,TRA FLAMINIA E SALARIA TRA LA BUFALOTTA E LA NOMENTANA E PIU’ AVANTI TRA CASILINA E APPIA E POI IN ESTERNA  TRA CASAL DEL MARMO E AURELIA TRA PISANA E LA Roma FIUMICINO E TRA CASILINA E TIBURTINA  FILE SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO DAL RACCORDO ANULARE ALL’EUR INTENSO IL Traffico ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24   CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST  FILE  ...

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