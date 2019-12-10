Traffico Roma del 10-12-2019 ore 11:30 (Di martedì 10 dicembre 2019) SU VIA PRENESTINA PER INCIDNTE DISAGI AL Traffico TRA VIA MODOLO E VIA POLENSE CODE PER INCIDENTE ANCHE IN VIA TUSCOLANATRA VIA UMBERTIDE E LARGO MICHELE UNIA VERSO IL CENTRO MIGLIORATA LA SITUAZIONE DEL Traffico SUL RACCORDO ANULARE, ORA RALLENTAMENTI SOLO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA ARDEATINA E LA RomaNINA RALLENTAMENTI E CODE SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA VIALE DELLO SCALO DI SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE CODE SULLA PONTINA TRA PRATICA DI MARE E VIA DI DECIMA VERSO Roma E A Roma RIAPERTA AL TRANSITO VIA DI SALONE TRA VIA DI CASE ROSSE E VIA ANDREA NOALE VERSO VIA COLLATINA PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU Traffico E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDERoma E A VISITARE LA PAGINA FACEBOOK @LUCEVERDERoma ———————– AUTORE: SONIA CERQUETANI In ...
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Traffico Roma del 10-12-2019 ore 10 : 30: INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE LUNGO LE DUE CARREGGIATE TRA CASSIA VEIENTANA E FLAMINIA, IN CARREGGISTA INTERNA TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA E TRA PRENESTINA ARDEATINA. RALLENTAMENTI E CODE ANCHE IN ESTERNA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E L’ANAGNINA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA FILE PER Traffico VERSO Roma, SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E POI SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO ...
Traffico Roma del 10-12-2019 ore 10 : 00: INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE LUNGO LE DUE CARREGGIATE TRA CASSIA VEIENTANA E FLAMINIA, IN CARREGGISTA INTERNA TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA E TRA PRENESTINA ARDEATINA. RALLENTAMENTI E CODE ANCHE IN ESTERNA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E L’ANAGNINA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA FILE PER Traffico VERSO Roma, SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E POI SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO ...
Traffico Roma del 10-12-2019 ore 09 : 30: POCO E’ CAMBIATO RISPETTTO AL PRECEDETE COLLEGAMENTO ANCORA INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA,TRA FLAMINIA E SALARIA TRA LA BUFALOTTA E LA NOMENTANA E PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E APPIA E POI IN ESTERNA TRA CASAL DEL MARMO E AURELIA TRA PISANA E LA Roma FIUMICINO E TRA CASILINA E TIBURTINA FILE SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO DAL RACCORDO ANULARE ALL’EUR INTENSO IL Traffico ANCHE SUL ...
Traffico Roma del 10-12-2019 ore 09 : 00: SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA,TRA FLAMINIA E SALARIA TRA LA BUFALOTTA E LA NOMENTANA E PIU’ AVANTI TRA CASILINA E APPIA E POI IN ESTERNA TRA CASAL DEL MARMO E AURELIA TRA PISANA E LA Roma FIUMICINO E TRA CASILINA E TIBURTINA FILE SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO DAL RACCORDO ANULARE ALL’EUR INTENSO IL Traffico ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST FILE ...
Traffico Roma del 10-12-2019 ore 08 : 30: SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA,TRA FLAMINIA E SALARIA TRA LA BUFALOTTA E LA NOMENTANA E PIU’ AVANTI TRA CASILINA E APPIA E POI IN ESTERNA TRA CASAL DEL MARMO E AURELIA TRA PISANA E LA Roma FIUMICINO E TRA CASILINA E TIBURTINA FILE SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO DAL RACCORDO ANULARE ALL’EUR INTENSO IL Traffico ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST FILE ...
Traffico Roma del 10-12-2019 ore 08 : 00: SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 PER Traffico INTENSO SI E’ FORMATA UNA LUNGA CODA TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST FILE PER Traffico VERSO Roma CENTRO ANCHE SULLA FLAMNINA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E POI SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE RALLENTAMENTI E CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA SALARIA E VIALE DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO E IN DIREZIONE SAN GIOVANNI DA VIALE CASTRENSE RALLENTAMENTI CHE ...
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