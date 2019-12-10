Traffico Roma del 10-12-2019 ore 10:00 (Di martedì 10 dicembre 2019) INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE LUNGO LE DUE CARREGGIATE TRA CASSIA VEIENTANA E FLAMINIA, IN CARREGGISTA INTERNA TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA E TRA PRENESTINA ARDEATINA. RALLENTAMENTI E CODE ANCHE IN ESTERNA ESTERNA TRA LA Roma FIUMICINO E L’ANAGNINA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA FILE PER Traffico VERSO Roma, SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E POI SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE ANCORA CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST VERSO Roma CENTRO E IN USCITA DALLA CAPTIALE TRA VIALE PALMIRO TOGLAITTI E IL RACCORDO RALLENTAMENTI E CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA NOMENTANA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO E IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE FILE SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO DAL RACCORDO ANULARE ALL’EUR RALLENTATO IL Traffico ...
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muoversincampan : Sulla SS162 dir, per traffico intenso, ci sono code tra l'allacciamento con l'A1 Roma-Napoli e lo svincolo Centro D… - romadailynews : Traffico Roma del 10-12-2019 ore 10:00: INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE… - muoversincampan : Sull'A3 Napoli-Salerno, per traffico intenso, ci sono rallentamenti tra il bivio con l'A1 Roma-Napoli lo svincolo N… -
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Traffico a Roma lunedì 9 dicembre: la mappa degli incidenti e del traffico Roma Fanpage.it
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Traffico a Roma lunedì 9 dicembre: la mappa degli incidenti e del traffico Roma Fanpage.it
Traffico Roma del 10-12-2019 ore 09 : 30: POCO E’ CAMBIATO RISPETTTO AL PRECEDETE COLLEGAMENTO ANCORA INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA,TRA FLAMINIA E SALARIA TRA LA BUFALOTTA E LA NOMENTANA E PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E APPIA E POI IN ESTERNA TRA CASAL DEL MARMO E AURELIA TRA PISANA E LA Roma FIUMICINO E TRA CASILINA E TIBURTINA FILE SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO DAL RACCORDO ANULARE ALL’EUR INTENSO IL Traffico ANCHE SUL ...
Traffico Roma del 10-12-2019 ore 09 : 00: SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA,TRA FLAMINIA E SALARIA TRA LA BUFALOTTA E LA NOMENTANA E PIU’ AVANTI TRA CASILINA E APPIA E POI IN ESTERNA TRA CASAL DEL MARMO E AURELIA TRA PISANA E LA Roma FIUMICINO E TRA CASILINA E TIBURTINA FILE SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO DAL RACCORDO ANULARE ALL’EUR INTENSO IL Traffico ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST FILE ...
Traffico Roma del 10-12-2019 ore 08 : 30: SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA,TRA FLAMINIA E SALARIA TRA LA BUFALOTTA E LA NOMENTANA E PIU’ AVANTI TRA CASILINA E APPIA E POI IN ESTERNA TRA CASAL DEL MARMO E AURELIA TRA PISANA E LA Roma FIUMICINO E TRA CASILINA E TIBURTINA FILE SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO DAL RACCORDO ANULARE ALL’EUR INTENSO IL Traffico ANCHE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST FILE ...
Traffico Roma del 10-12-2019 ore 08 : 00: SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 PER Traffico INTENSO SI E’ FORMATA UNA LUNGA CODA TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST FILE PER Traffico VERSO Roma CENTRO ANCHE SULLA FLAMNINA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E POI SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE RALLENTAMENTI E CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA SALARIA E VIALE DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO E IN DIREZIONE SAN GIOVANNI DA VIALE CASTRENSE RALLENTAMENTI CHE ...
Traffico Roma del 10-12-2019 ore 07 : 30: INCIDENTE SUL PECORSO URBANO DELLA A24 CODE DAL RACCORDO ANULARE ALLA TANGENZIALE EST FILE DOVUTE AL Traffico INTENSO SULLA FLAMNINA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E POI SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE RALLENTAMENTI E CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA SALARIA E VIALE DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO E IN DIREZIONE SAN GIOVANNI DA VIALE CASTRENSE GIA’ INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE LUNGO ...
Traffico Roma del 09-12-2019 ore 20 : 00: SUL RACCORDO ANULARE, IL Traffico E’ ANCORA RALLENTATO TRA LA VIA ARDEATINA E L’ APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA. RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA VIA DEI DUE PONTI E VIA DI GROTTAROSSA IN USCITA DA Roma. STESSA SITUAZIONE IN VIA DEL FORO ITALICO TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE FLAMINIO ALL’ALTEZZA DEL PONTE DELLA MUSICA SEMPRE PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIALE ...
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