romadailynews

(Di martedì 10 dicembre 2019) INTENSO ILSUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE LUNGO LE DUE CARREGGIATE TRA CASSIA VEIENTANA E FLAMINIA, IN CARREGGISTA INTERNA TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA E TRA PRENESTINA ARDEATINA. RALLENTAMENTI E CODE ANCHE IN ESTERNA ESTERNA TRA LAFIUMICINO E L’ANAGNINA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA FILE PERVERSO, SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E POI SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE ANCORA CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST VERSOCENTRO E IN USCITA DALLA CAPTIALE TRA VIALE PALMIRO TOGLAITTI E IL RACCORDO RALLENTAMENTI E CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA NOMENTANA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO E IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA PRENESTINA E VIALE CASTRENSE FILE SULL’AUTOSTRADA PER FIUMICINO DAL RACCORDO ANULARE ALL’EUR RALLENTATO IL...

muoversincampan : Sulla SS162 dir, per traffico intenso, ci sono code tra l'allacciamento con l'A1 Roma-Napoli e lo svincolo Centro D… - romadailynews : Traffico Roma del 10-12-2019 ore 10:00: INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE… - muoversincampan : Sull'A3 Napoli-Salerno, per traffico intenso, ci sono rallentamenti tra il bivio con l'A1 Roma-Napoli lo svincolo N… -