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Traffico Roma del 10-12-2019 ore 07 | 30

Traffico Roma del 10-12-2019 ore 07 | 30 INCIDENTE SUL PECORSO URBANO DELLA A24 CODE DAL RACCORDO ANULARE ALLA TANGENZIALE EST  FILE DOVUTE AL ...

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Traffico Roma del 10-12-2019 ore 07:30 (Di martedì 10 dicembre 2019) INCIDENTE SUL PECORSO URBANO DELLA A24 CODE DAL RACCORDO ANULARE ALLA TANGENZIALE EST  FILE DOVUTE AL Traffico INTENSO SULLA FLAMNINA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E POI SULLA SALARIA ALTEZZA AEROPORTO DELL’URBE  RALLENTAMENTI E CODE SULLA TANGENZIALE EST TRA SALARIA E VIALE DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO  OLIMPICO E IN DIREZIONE SAN GIOVANNI DA VIALE CASTRENSE  GIA’ INTENSO IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA E POI IN ESSTERNA  DALLA CASILINA ALLO SVINCOLO A24  RALLENTAMENTI CHE RITROVIAMO SULLA PONTINA  VERSO Roma CENTRO TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA   PER INFORMAZIONI SU Traffico E VIABILITÀ IN TEMPO REALE CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800 18 34 34; MUOVITI CON NOI! ———————– AUTORE: SONIA CERQUETANI In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...
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