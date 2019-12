Torino | un rosario per Salvini davanti al Tribunale

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di martedì 10 dicembre 2019) Unaldiper Matteo, nel giorno della ripresa del processo che lo vede imputato del reato di "vilipendio all'ordine giudiziario". Ad organizzarlo il gruppo 'I cinque sassi', nato su Facebook. "Siamo vicini acon la preghiera, l'unico politico che può fare del bene per l'Italia e gli italiani" ha detto la promotrice dell'iniziativa, Angela Ciconte. Il leader della Lega non è presente all'udienza. LaPresse Persone: Matteo Luoghi:

repubblica : Torino, in venti al rosario per Salvini processato in tribunale [aggiornamento delle 10:34] - maumartina : 6 Dicembre 2007. Mai dimenticare la strage alla #ThyssenKrupp di Torino. In ricordo di Antonio, Roberto, Angelo, Br… - Pzzglc67d03 : RT @LaVeritaWeb: Oggi in tanti reciteranno un rosario davanti al tribunale di Torino, dove il leader leghista si trova imputato per oltragg… -