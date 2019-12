Torino | rosario per Salvini | È l' unico che può risolvere i problemi

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di martedì 10 dicembre 2019) Giorgia Baroncini Il gruppo di preghiera si è riunito davanti al Tribunale per pregare per Matteo: "Siamo qui per sostenerlo. È l'politico che può fare il bene per l'Italia" Cone crocifisso, si sono trovati davanti al Tribunale diper pregare tutti insieme. Una ventina di persone aderenti al gruppo di preghiera I cinque sassi si sono riunite davanti al palazzo di Giustizia per pregare per Matteo. Il leader della Lega oggi avrebbe dovuto presentarsi in Procura per rispondere di vilipendio della magistratura e così i suoi sostenitori si sono ritrovati per dire una preghiera (guarda il video). A guidare ilAngela Ciconte, dipendente della Asl die tra le fondatrici del gruppo. Il momento di preghiera è stato organizzato dal primo gruppo nato in Italia in risposta alle sardine, che si ritroveranno questa sera in Piazza ...

