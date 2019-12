Torino | fan di Salvini pregano per lui davanti al tribunale | “I cattolici sono

ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 dicembre 2019) “Questo rosario è pere per tutti i politici che lavorano per il bene degli italiani”. È questo il messaggio lanciato da una ventina di persone aderenti al movimento “I cinque Sassi” che sidate appuntamento questa mattina di fronte aldi. Il leader leghista avrebbe dovuto comparire in aula nel processo che lo vede come imputato per vilipendio all’ordine giudiziario, ma questa mattina ha preferito partecipare a un evento elettorale a Imola, in attesa degli impegni istituzionali pomeridiani. L’assenza di Matteonon ha turbato i partecipanti. Tra di loro c’è chi prega per difendere l’Italia dalla “dittatura comunista” e chi come la promotrice Angela Ciconte ritiene che in Italia la vera discriminazione sia quella contro i: “Penso che ci sia perché nessuno si scandalizza per le bestemmie o quando Beppe Grillo fa blasfemia contro la nostra ...

