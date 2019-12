Tom Walker | l' uomo sensibile del nuovo secolo

gqitalia

(Di martedì 10 dicembre 2019) Il suo beanie hat (berretto) alla Leon e il suo stile lumberjack si sono imposti almeno quanto la sua musica. Quasi un metro e ottanta d’, che pare davvero un concentrato di buoni sentimenti. Senza dubbio, lo è la sua musica. «Tesoro, io e te, un passo alla volta, saremmo in grado di conquistare il mondo. Perché tu sei l’unica che porta luce, proprio come il sole» (Just You and I); «Scalerò i muri che lentamente ti ingabbiano. Spezzerò le catene che tu non sei in grado di rompere. Non mi fermerò mai, non mi arrenderò» (Not Giving in) e ancora «Sono a mille miglia da casa, ma mai da solo quando mi sussurri al telefono» (Better Half of Me). Tomsembra davvero il cavaliere senza macchia che tutte le donne vorrebbero, ma che nella realtà poi non trovano. A poche settimane dall’uscita dell’edizione deluxe di What a Time to Be Alive, il suo album d’esordio, i numeri parlano ...

