«The Witcher» | tutto sulla nuova serie fantasy di Netflix

gqitalia

(Di martedì 10 dicembre 2019) Dopo mesi di notizie, mentre l'aspettativa dei fan è arrivata alle stelle, arriva finalmente The, lache, forse, potrebbe essere la risposta dia quello che ha fatto HBO con Il Trono di Spade. Creata da Lauren Schmidt Hissrich, infatti, laè basata sui libri di Andrzej Sapkowski, scrittore polacco autore di unadi racconti(Wiedźmin,1990) poi diventati parte della Saga di Geralt di Rivia (o The, appunto, nota anche come Saga dello Strigo) composta anche da La spada del destino e Il guardiano degli innocenti, del 1992 e 1993, pubblicati in Italia nel 2010 e 2011 da Editrice Nord. Dai romanzidi Sapkowski è stato tratto anche un film polacco (nel 2011) e unadi videogiochi, prima che venisse messa in produzione latv, cheha già rinnovato per una seconda stagione, prevista per il 2021. Descritto ...

Asgard_Hydra : The Witcher arriva su Netflix il 20 dicembre: nuovi trailer su Geralt, Ciri e Yennefer - Eurogamer_it : I personaggi principali della serie #TheWitcher di #Netflix in nuovi video. - Think_movies : “The Witcher”, Le Featurette di presentazione dei tre protagonisti della nuova serie fantasy… -