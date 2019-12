The Royals 5 non ci sarà perché i set sono stati distrutti | il triste epilogo dopo lo

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) The5 non ci, né su E! né altrove, probabilmente mai più: la serie non potrà essere salvata da un'altra retela chiusura decretata nel 2018,i setandati. Unper la serie sulla fittizia famiglia reale inglese, la turbolenta e scandalosa dinastia degli Henstridge: una fiction dotata di humor e un gusto kitsch molto lontano dall'ambientazione e dallo stile di altre serie sui Reali (si veda l'elegantissima The Crown). Chiusalo scandalo molestie che ha travolto il suo creatore e showrunner Mark Schwahn, la serie è terminata con la quarta stagione e un finale decisamente aperto, un tentativo di colpo di stato ordito dalla famiglia reale contro il suo stesso monarca: il complotto familiare è apparentemente saltato per una defezione dell'ultimo minuto, quella della promessa sposa Willow che sull'altare, anziché rifiutare le ...

