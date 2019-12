The New Pope | il traler inedito della serie Sky

Leggi la notizia su movieplayer

(Di martedì 10 dicembre 2019) The New, di cui è stato diffuso un nuovo trailer, arriverà sugli schermi di Sky e Now TV il 10 gennaio: nel cast ci saranno John Malkovich e Jude Law. The New, in attesa del debutto su Sky e NOW Tv previsto per il 10 gennaio, ha ora un nuovo trailer che anticipa qualche dettaglio delle puntate che avranno come protagonisti Jude Law e John Malkovich. Nel video si vede il nuovo pontefice posare per un servizio fotografico e venir informato che Lenny Belardo si è risvegliato. Il Vaticano affronterà quindi una nuova crisi, mentre sembra iniziare un conflitto tra i due Papi che non sembrano voler convivere o cedere il proprio ruolo. Lacreata e diretta dal Premio Oscar Paolo Sorrentino con star Jude Law e John ...

