«The New Pope» | il nuovo trailer | tra santità e stage diving

Il Vaticano è in fermento: per la prima volta nella storia della Chiesa, due pontefici si troveranno a dividere la stessa papalina, per niente intenzionati a cedere terreno al concorrente. Sono Pio XIII, che nell'ultima puntata di The Young avevamo lasciato in coma dopo un malore durante una messa in Piazza San Marco, e Giovanni Paolo III, l'aristocratico inglese che è stato scelto come suo successore in un Conclave. È questa la premessa da cui parte The New, la nuova serie-evento scritta e diretta dal premio Oscar Paolo Sorrentino e che andrà in onda su Sky Atlantic e Now Tv a partire dal 10 gennaio.

