Terremoto Toscana | sciame sismico in Mugello | notte tranquilla per gli sfollati

(Di martedì 10 dicembre 2019) Circa 370 cittadini delhanno trascorso lafuori casa, ospiti delle strutture allestite dalla Protezione civile, in particolare alle scuole di Barberino e all’Autodromo del. E’ appena trascorsa una, senza l’incubo delle scosse delloche ieri sono state avvertite per tutto il giorno. In tanti hanno preferito dormire fuori casa, non solo i 236dalle strade centrali di Barberino di, il paese più colpito. Per far fronte alle necessità della popolazione sono stati allestiti in totale oltre 550 posti letto. Le scosse sono proseguite tutta la, ma sono state poche e di intensità minore rispetto a quelle che le hanno precedute. Nel centro di Barberino stamattina riprenderanno i controlli alle abitazioni: sono 330 gli edifici in attesa di essere verificati, tutti in un’area centrale del ...

Agenzia_Ansa : #Terremoto di magnitudo 3.4 nel Mugello #ANSA - FMCastaldo : Tutto il mio sostegno e la mia vicinanza alla popolazione della #Toscana, colpita da un #terremoto questa notte. Fo… - Agenzia_Ansa : #Terremoto: paura nel #Mugello, sisma 4.5. Stop treni, scuole chiuse. Alcune case lesionate -