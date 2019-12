Terremoto Mugello | sono diventate 600 le persone sfollate

Leggi la notizia su blogo

(Di martedì 10 dicembre 2019) È salito a circa 600il numero degli sfollati dopo il sisma del, dove in questi giornistate registrate decine di scosse. La più forte, di magnitudo 4.5, si è verificata nella notte tra domenica e lunedì quando gli abitanti della zona, a causa del grande spavento, siriversati in strada per il timore di crolli.Il numero degli sfollati è salito nelle ultime ore per decisione dei vigili del fuoco, che hanno provveduto ad estendere la zona rossa di Barberino, ovvero quella entro la quale è previsto un controllo sulle strutture prima di dichiararle agibili. Massimo Fratini, consigliere delegato alla Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze, ha spiegato che la decisione ha coinvolto altre 150 famiglie: "C'erano 236 cittadini censiti come sfollati fino alle 17 di ieri ma dopo cena altre 150 famiglie, pari a circa 380hanno dovuto evacuare le ...

