Terremoto Mugello | oltre 600 sfollati | la paura resta alta | aperti i ricoveri della

Terremoto in Mugello - il punto della situazione : si aggrava il bilancio dei danni - 640 sfollati a Barberino : “Sono 640 le persone che hanno avuto problemi di alloggio a Barberino per gli effetti del Terremoto. In virtù dei controlli eseguiti dai vigili del fuoco, la zona rossa è stata infatti allargata. Gran parte di loro potrà rientrare nelle abitazioni, ma fra le 300 e le 400 dovranno ancora essere ospitate nelle strutture allestite“: lo spiega, in una nota, Massimo Fratini, consigliere della Città metropolitana di Firenze delegato ...

Terremoto Mugello - sono circa 600 gli sfollati. In 500 hanno dormito nell’autodromo : La notte, dopo il Terremoto che ha scosso il Mugello (Firenze), è stata tranquilla. Ma è salito a circa 600 il numero delle persone che hanno dovuto lasciare le case a seguito di un’estensione della zona rossa di Barberino di Mugello decisa dai vigili del fuoco. “C’erano 236 cittadini censiti come sfollati fino alle 17 di ieri ma dopo cena altre 150 famiglie hanno dovuto evacuare le case” ha spiegato detto il consigliere ...

Firenze - Terremoto Mugello : proseguono i controlli nelle case : È stata una notte tranquilla nel Mugello dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.5 che, nella notte tra domenica e lunedì, ha colpito la zona vicino a Firenze (FOTO - DISAGI AI TRASPORTI). In 370 hanno passato la notte nelle strutture allestite dalla Protezione civile, in particolare nelle scuole di Barberino e all'Autodromo del Mugello. Le scosse sono proseguite tutta la notte, meno numerose e di intensità minore rispetto a domenica: ...