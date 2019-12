Terremoto Mugello | inagibili 30 edifici zona rossa | 750 verifiche in corso e 420 persone

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di martedì 10 dicembre 2019) L’attività sismica neldelle ultime ore è’proseguita “con uno sciame finora risultato di modesta entità. E’ comunque prevedibile che il numero delle circa 420che hanno usufruito delle strutture di accoglienza posso confermarsi e anche crescere”. Lo afferma la Regione Toscana in una nota in cui fa il punto sull’emergenza delnel. Oltre ai ricoveri allestiti nella palestra di Barberino, presso l’autodromo del, nelle scuole di Galliano e San Piero a Sieve e nella palestra di Borgo San Lorenzo, spiega ancora la Regione Toscana, è indi sistemazione un nuovo punto di accoglienza con tende nelladello stabilimento Rifle a Barberino. Permalate e in situazione di particolare disagio, continuano ad essere disponibili 25 posti nella rsa San Francesco, solo nove dei quali finora ...

emergenzavvf : #Terremoto ML 4.5 alle 4.37 di #oggi #9dicembre a #Firenze, tra Barberino di Mugello e Scarperia e S. Piero. Numero… - TgrRaiToscana : Le prime immagini di #Scarperia dove si sono sentite forti scosse di #Terremoto. Molte persone hanno lasciato le lo… - Mov5Stelle : Siamo vicini ai cittadini del #Mugello colpiti dal #terremoto, ci auguriamo che tutti possano rientrare nelle loro… -