Terremoto Centro-Italia | la Protezione Civile | “Rispettati i tempi di utilizzo del Fondo

(Di martedì 10 dicembre 2019) Il Dipartimento dellaha trasmesso a Bruxelles la relazione conclusiva sull’impiego del contributo di 1.196.797.579 euro deldi Solidarietà dell’Unione Europea (FSUE), concesso, su richiesta del nostro Paese, a seguito degli eventi sismici che, dal 24 agosto 2016 al 18 gennaio 2017, hanno interessato le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Lo stanziamento, che testimonia la grande attenzione dell’Unione Europea e l’importanza della solidarietà tra Stati, è il più alto mai concesso nell’ambito deldi Solidarietà dell’Unione europea, istituito nel 2002 per integrare gli sforzi degli Stati membri dell’Unione colpiti da eventi calamitosi. Il contributo – vincolato alla gestione della fase emergenziale posta in essere dal Sistema di– è stato erogato in due tranche, la prima di 30 milioni di euro, a titolo di anticipo il 9 ...

