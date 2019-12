Terremoti e Meteo estremo | 15 milioni di euro per completare la Carta Geologica d’Italia

meteoweb.eu

(Di martedì 10 dicembre 2019) Cinqueall’anno per tre anni all’Ispra per poterlaufficiale italiana. E’ quanto prevede un emendamento alla manovra a prima firma Vilma Moronese approvato in commissione Bilancio al Senato. Un via libera che e’ stato dedicato dai senatori al collega 5S Franco Ortolani, scomparso recentemente: professore di Geologia, in Parlamento ha spesso lavorato su questi temi. “E’ stato approvato in commissione bilancio, durante l’esame della manovra, un emendamento molto importante che riguarda l’avanzamento dellanazionale – CARG, ricordo oggi ferma al 44% – commenta la presidente della commissione ambiente al Senato, Vilma Moronese (M5S) – La conoscenza del territorio rappresenta uno strumento indispensabile per la gestione del delicato equilibrio ambientale, per qualsiasi ...

