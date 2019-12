Tennis | operazione agli occhi per Alexander Zverev a New York | ritorno previsto per

oasport

(Di martedì 10 dicembre 2019)si è sottoposto a un intervento programmato di correzione dell’astigmatismo a New. Il tedesco, attualmente numero 7 del mondo, ha deciso di andare sotto i ferri per il problema di vista che lo infastidiva nel gioco. Il tedesco ha fatto sapere che i suoisono ancora in fase di recupero, e un po’ arrossati., inoltre, rassicura tutti i propri fan: sta bene, riprenderà ad allenarsi presto e conta di arrivare in forma in Australia, dove lo attende la prima fase della stagione., nell’annata 2020, cercherà di arrivare per la prima volta oltre i quarti di finale in un torneo del Grande Slam, cosa che finora non gli è mai riuscita. Nel 2019 ha vinto la sola finale dell’ATP 250 di Ginevra, perdendo in quelle dell’ATP 500 di Acapulco contro l’australiano Nick Kyrgios e del Masters 1000 di Shanghai contro il ...

