Tennis | esibizione Abu Dhabi 2019 | sorteggiato il tabellone Presenti Djokovic e Nadal

(Di martedì 10 dicembre 2019) Con largo anticipo rispetto all’inizio del torneo (a sua volta in programma in una collocazione differente da quella usuale, che negli anni scorsi era successiva a Natale), è statoildella riccadi Abu, appuntamento ormai tradizionale e noto anche con il nome commerciale di Mubadala WorldChampionship. Sono sei iti di scena negli Emirati Arabi Uniti: i primi due, Rafaele Novak, usufruiscono di un bye nei quarti di finale per affrontare in semifinale i vincenti dei due confronti. Oltre al lato maschile, c’è anche quello femminile, con un incontro tra la russa Maria Sharapova e l’americana Amanda Anisimova che si giocherà nella giornata di venerdì.ABUNovak(1) (SRB) – Bye Stefanos Tsitsipas (GRE) – Gael Monfils (FRA) Daniil Medvedev (RUS) – Hyeon ...

