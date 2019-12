Tennis | Esibizione Abu Dhabi 2019 | data | programma | orari e tv Il calendario completo

oasport

(Di martedì 10 dicembre 2019) Si giocherà dal 19 al 21 dicembre l’di Abunota come Mubadala WorldChampionship ormai divenuta un classico di inizio stagione. Rispetto alla sua collocazione storica, che ricopriva sin dal 2009, la manifestazione degli Emirati Arabi Uniti ha cambiato leggermente i piani, spostandosi nella settimana precedente il periodo che, in territori diversi da quello di Abu, è quello di Natale. All’edizione di quest’anno partecipano in sei, con un’appendice femminile che coinvolge la russa Maria Sharapova e l’americana Amanda Anisimova. I partecipanti del torneo maschile, invece, sono i primi due giocatori del mondo, Rafael Nadal e Novak Djokovic, accompagnati dal greco Stefanos Tsitsipas, dal francese Gael Monfils, dal russo Daniil Medvedev e dal sudcoreano Hyeon Chung. Il Mubadala WorldChampionship si giocherà dal 19 al 21 ...

sportface2016 : #DiriyahTennisCup: ecco il prize money - zazoomnews : Tennis esibizione Abu Dhabi 2019: sorteggiato il tabellone. Presenti Djokovic e Nadal - #Tennis #esibizione #Dhabi… - CittadiVicenza : Tennis, Esibizione di Natale tra Sonego e Kracman il 15 dicembre al Country Club Vicenza. #tennis @matteocelebron… -