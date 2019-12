TEMPESTA D’AMORE | anticipazioni e trame puntate dal 15 al 21 dicembre 2019

Leggi la notizia su tvsoap

(Di martedì 10 dicembre 2019)settimanali dida domenica 15 a sabato 21: Eva si rende conto di essere stata perfidamente manipolata da Christoph e affronta quest’ultimo. La donna spera di poter presto tornare insieme a Robert, ma sarà davvero così? Annabelle consiglia a Jessica di minare il rapporto tra Romy e Paul. Inizialmente la Bronckhorst non ne vuole sapere, ma poi scopre che Bela è innamorato della Ehrlinger e decide di usarlo per i propri scopi… Denise si sente in colpa per aver tradito il segreto di Christoph e cerca di chiarirsi con il genitore, che però non riesce a perdonarla… Tina e Ragnar pianificano con entusiasmo il loro imminente matrimonio. Riuscirà la Kessler a trovare l’abito giusto in tempo? La scoperta degli intrighi di Christoph fa impazzire di rabbia Robert, che capisce finalmente che la moglie è una vittima dell’albergatore. Per il loro ...

