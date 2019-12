Tante iniziative per passeggeri aeroporto Fiumicino | ecco elenco iniziative

Leggi la notizia su romadailynews

(Di martedì 10 dicembre 2019) Roma – E’ un Natale ricco diquello targato Aeroporti di Roma quest’anno, tra concerti e proposte commerciali pensate per i viaggiatori del principaleitaliano. Alle 17.00 le dolci note delle tradizionali canzoni natalizie hanno risuonato al Terminal 3 del Leonardo da Vinci allietando i viaggiatori internazionali in partenza. Ad interpretarle Valentina Parisse, cantautrice romana, promessa nostrana nota per il singolo “Dannata Lotta”, che ha intrattenuto i viaggiatori con i brani Happy Xmas di John Lennon, Hallelujah di Jeff Buckley, Oh Happy Day di Edwin Hawkin Singers e White Xmas, canzone scritta da Irving Berlin di cui sono state eseguite numerose versioni anche in lingua italiana con il titolo di Bianco Natale. A fare da sfondo all’esibizione della Parisse, nota anche per la partecipazione come giurata di “All Together ...

AliseoLiguria : Sei un borsista di Aliseo? Chiedi la tessera gratuita per i cineclub di Genova! Potrai vedere film a un prezzo rido… - LuinoNotizie : #Educandato di #Roggiano, tante iniziative con gli #studenti protagonisti anche a dicembre - quartomiglio : RT @avis_ciampino: A Ciampino tante iniziative per Natale.NON DIMENTICATE QUELLA DELL'AVIS Vi aspettiamo DOMENICA 15 DICEMBRE presso il pun… -