Tampon tax | proposte simboliche e promesse | la battaglia incompiuta dei partiti contro

(Di martedì 10 dicembre 2019) Neanche quest’anno l’Italia abbasserà l’Iva al 22 per cento per gli assorbenti femminili. Che rimangono “beni di lusso” come vino, sigarette e vestiti; mentre i rasoi (considerati beni primari) godono dell’aliquota al 4%. Neppure il governo giallorosso è riuscito (o ha voluto) intervenire per ridimensionare la tassa e una donna con le mestruazioni nel nostro Paese è costretta a pagare gli assorbenti a prezzi tra i più alti in Europa. Il primo a parlarne, tra i risolini dei colleghi, fu addirittura l’ex Pd Pippo Civati: era il 2016 e da quel giorno ci sono stati quattro governi diversi, almeno tredi legge mai discusse e tre emendamenti bocciati. L’ultimo tentativo? Meno di dieci giorni fa, quando un gruppo di deputate bipartisan, sotto la guida di Laura Boldrini, ha rilanciato larimasta ancora una volta: il ...

