ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 dicembre 2019) Pochi marchi, difficili da trovare, prezzi alti: gli assorbenti, biodegradabili e lavabili su cui è stata abbassata(che passa quindi dal 22% al 5%) rimangono un prodotto di nicchia. Secondo i dati forniti dall’associazione dei ginecologi Aogoi, rappresentano meno dell’1% del totale, lo 0,2% di quelli venduti in farmacia e lo 0,6% di quelli venduti nei supermercati. L’unico produttore italiano, Sanicot, è garantito da Certiquality, ma sulla raccolta e smaltimento ci sono ancora molti dubbi: spiegano dall’azienda che bisogna verificare con il Comune d’appartenenza se devono essere gettati nell’umido o nell’indifferenziato. Il Consorzio Italiano Compostatori, contattato dal fattoquotidiano.it, aggiunge: “La norma prevede che gli assorbenti biodegradabili epossano essere conferiti come rifiuto compostabilese raccolti separatamente, per esempio ...

fattoquotidiano : Tampon tax: giù l’Iva, ma solo sui compostabili. Che costano di più, si trovano poco e non sempre si possono smalti… - fattoquotidiano : Tampon tax, proposte simboliche e promesse: la battaglia incompiuta dei partiti contro l’Iva al 22 per cento sugli… - TutteLeNotizie : Tampon tax: giù l’Iva, ma solo sui compostabili. Che costano di più, si trovano poco e non… -