Tabacchi in rivolta contro la manovra | Pronti a disdire gli acquisti dai

(Di martedì 10 dicembre 2019) Sigarette tradizionali, sigari, tabacco trinciato per la pipa e anche quello masticabile. Il governo ha chiesto ai produttori di tabacco di contribuire nuovamente alla caccia alle risorse necessaria per chiudere il quadro della. Tradotto: più tasse. Non a tutti però. Il tabacco riscaldato - prodotto di un mercato che cresce del 200% all’anno - è esentato da questa stretta. Ora che gli ultimi emendamenti in Senato hanno dato forma definitiva alla legge di bilancio, la forte contrarietà di una parte del settore sfocia in protesta. British American Tobacco Italia, volto nazionale della terza azienda produttrice di sigarette nel mondo, è pronta a non rinnovare gli impegni con il ministero dell’Agricoltura per glidi tabacco dai coltivatori italiani. Il vicepresidente del gruppo Alessandro Bertolini la butta giù ...

