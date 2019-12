Super Monkey Ball | Banana Blitz HD è disponibile su Steam!

Leggi la notizia su gamerbrain

(Di martedì 10 dicembre 2019) A poca distanza dalla pubblicazione su Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One, la versione Steam conserva tutte le caratteristiche del gioco (compresa la possibilità di sbloccare Sonic the Hedgehog come personaggio speciale) e ne introduce alcune specificamente pensate per il PC: Opzioni di controllo dinamiche e pieno supporto per i joypad:Tasti riconfigurabili, supporto per joypad e tastiera + mouse sia nella modalità principale, sia nei mini-giochi.Gioca senza limiti di framerate o scegliendo un framerate bloccato – i giocatori possono scegliere le impostazioni migliori per il loro monitor (selezionando tra 60, 120, 144, 240 o FPS illimitati)Ampia varietà di impostazioni grafiche e opzioni specifiche per PC:Filtri alle texture, effetti di post-processing, anti-aliasing, filtro anisotropico e opzioni per le ombreUna grande varietà di risoluzioni ...

SMARTCDKEYS_IT : SUPER MONKEY BALL: BANANA BLITZ HD - è stato lanciato in vendita - 21.65 € Ritorna nel fantastico mondo di Super Mo… - d2an6ny2PelZ : RT @SmashCrossovers: Super Smash Bros. Ultimate X Super Monkey Ball: Banana Blitz HD - Memelord2019 : RT @SmashCrossovers: Super Smash Bros. Ultimate X Super Monkey Ball: Banana Blitz HD -