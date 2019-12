Suo marito esce ogni sera a bere | lei lo incastra con un piano geniale

velvetgossip

(Di martedì 10 dicembre 2019) Alcune storie hanno dell’incredibile e fanno il giro del mondo grazie alla loro straordinarietà. Questa arriva dal Regno Unito e racconta la bizzarra vicenda di una coppia sposata. Perché è piaciuta così tanto da diventare virale? Perché ci ricorda che a volte una grave crisi di coppia può essere sventata in modo impensabile… Attraverso l’ingegno. Jayne Tapper è una donna inglese di 48 anni. Innamorata del suo lavoro da infermiera e di suoPaul Tapper, 53 anni, Jayne ha evitato una crisi di coppia mettendo in campo tutto il suo ingegno. E, perché negarlo, anche una buona dose di furbizia. Jayne era sempre più stanca di sentirsi trascurata da suo. Paul, infatti, aveva l’abitudine diun bicchiere dopo cena. Niente di male, eccetto il fatto che non gli bastava berlo comodamente sul divano di casa sua, insieme a sua moglie, ma continuava ...

voidferly : RT @scvrlettjss: suo nonno cosimo avrebbe incolpato contessina mentre lorenzo ha capito e l'ha rassicurata. lorenzo è un miglior marito di… - gallavichisfree : lo sguardo di chi vede l'amore della sua vita, suo futuro marito, il futuro padre dei suoi figli finalmente tornare… - giadar582 : RT @scvrlettjss: suo nonno cosimo avrebbe incolpato contessina mentre lorenzo ha capito e l'ha rassicurata. lorenzo è un miglior marito di… -