Stuprata e impalata | indagati i giudici che hanno assolto gli accusati

(Di martedì 10 dicembre 2019) La morte di Lucia Perez ha acceso un fuoco nel movimento femminista argentino, così come mondiale. A distanza di un anno dall’assoluzione dei 2 ragazzidi averla drogata,, ora risultanodi quel processo. La morte della 16enne risale al 2016 Il nome Lucia Perez, in Argentina, non sarà mai dimenticato. Protagonista di uno dei casi di femminicidio più brutali degli ultimi anni, ha causato manifestazioni, scioperi e rivolte popolari. Specie dopo la sentenza.La vicenda inizia l’8 ottobre 2016, quando la 16enne Lucia Perez fuda alcuni uomini, che la attirarono in un appartamento, per poi drogarla e compiere atroci sevizie. Il corpo della giovane fu scaricato di fronte ad un’ospedale di Mar del Plata, vicino Buenos Aires. La causa della morte è stata determinata in gravissime lesioni genitali e non si è potuto negare ...

