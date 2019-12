Studio italiano allena l’empatia | utile contro schizofrenia e autismo

meteoweb.eu

(Di martedì 10 dicembre 2019) Già alla nascita, umani e primati mostrano la tendenza innata a imitare le espressioni facciali altrui. La ‘facial mimicry’, ossia l’imitazione automatica delle emozioni facciali di un altro individuo, è un meccanismo alla base del riconoscimento delle emozioni e del contagio emotivo, forme basilari di empatia che precedono quelle più complesse. Questa risposta risulta ridotta e/o rallentata nell’e nella, condizioni caratterizzate tra l’altro da difficoltà empatiche e di riconoscimento delle emozioni altrui. Un gruppo di ricerca coordinato da Salvatore Maria Aglioti dell’università ‘Sapienza’ di Roma, in collaborazione con Fondazione Santa Lucia Irccs, ha testato la possibilità di aumentare l’imitazione automatica delle emozioni facciali attraverso l”enfacement’, una semplice ma efficace illusione corporea che ...

