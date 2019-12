Stranger Things 4 | nemmeno uno degli attori conosce il destino del suo personaggio

movieplayer

(Di martedì 10 dicembre 2019) Durante una convention in Germania, David Harbour ha parlato deldi Jim Hopper inammettendo di non saperne un granchélui. Sono in molti a chiedersi se unamatissimo ditornerà o meno nella quarta stagione. Ma a quanto pare, a meno che non stia volutamente fingendo,l'attore che lo interpreta ne sa qualcosa. Da qui in avanti seguono. Stiamo parlando di Jim Hopper, ovviamente, e dell'attore che ne ricopre il ruolo: David Harbour. Alla fine dell'ultima stagione diilsembra morto, dopo il suo estremo ed eroico sacrificio ma nella sequenza finale, come nei migliori cliffhanger viene nominato un "americano" che sembra essere imprigionato dai sovietici in una misteriosa base della ...

