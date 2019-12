Strage di Piazza Fontana | il racconto dei familiari in un doc su Sky | “C’era da

ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 dicembre 2019) 17 vittime, 88 feriti. Era il 12 dicembre 1969. Un attentato terroristico colpì la Banca Nazionale dell’Agricoltura dia Milano. L’attacco fu il più grave atto terroristico mai compiuto fino a quel momento in Italia. Dopo 50 anni un documentario di History, canale 407 di Sky, in onda mercoledì 11 dicembre alle 21,50, prova a ricostruire quella vicenda attraverso le voci dei protagonisti di quegli anni, deidelle vittime, degli studiosi: da Roberto Gargamelli, anarchico indagato per lae poi assolto, a Martino Siciliano, all’epoca militante del movimento di estrema destra Ordine Nuovo, dallo storico Mirco Dondi alla giornalista Benedetta Tobagi, dalle figlie di Giuseppe Pinelli, Claudia e Silvia, ai magistrati Ugo Paolillo e Guido Salvini. “C’era una vittima da identificare all’obitorio – racconta Paolo Silva, ...

