Stefano De Martino confessa | Con il matrimonio la situazione è peggiorata

(Di martedì 10 dicembre 2019) Ludovica MarcheseDequanto la notorietà di Belen abbia inciso sulla sua vita personale e professionale e, stanco dei riflettori, si dice contento di aver rinunciato a Sanremo In questi giorniDeè al centro del gossip per via di chi lo vedrebbe protagonista del Festival di Sanremo. L’accostamento, infatti, è legato alla sua sempre più crescente notorietà ed al fatto che ha dimostrato in questi anni di saper condurre oltre che ballare. Anche quest’anno, però, l’indiscrezione su una sua presenza sul palco dell’Ariston è stata smentita e non sono previsti colpi di scena all’ultimo minuto. A confermare la smentita è stato lui stesso che si è concesso ad una lunga intervista in esclusiva ad Il Fatto Quotidiano. Nonostante si sia sentito lusingato dall’interesse e dalla possibilità di far parte dell’evento più importante dell’anno, si è ...

